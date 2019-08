Maroc : Attijariwafa Bank et BCP s'accordent avec des partenaires financiers majeurs du japon pour exploiter des opportunités en Afrique

(Agence Ecofin) - Les groupes bancaires marocains Attijariwafa Bank et Banque centrale populaire (BCP) qui ont une présence importante en Afrique subsaharienne, ont en marge de la Conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique (TICAD), signé des accords de principes avec des institutions financières majeures au Japon pour des activités conjointes dans la sous-région, a appris l'Agence Ecofin dans les communiqués diffusés par ces deux institutions.

Pour Attijariwafa Bank, l’accord a été signé entre Mohamed El Kettani, président-directeur général du groupe et Hiroshi Nagamine, directeur en charge de la zone Afrique - Moyen-Orient de Mizuho Bank & Mizuho Financial Group. Les deux parties se sont engagées à formaliser un cadre de coopération dans les domaines bancaire, financier et des affaires, notamment pour ce qui est de la banque d’entreprise, des opérations du commerce international, des financements de projets et des marchés de capitaux.

BCP pour sa part, a été engagé par son directeur général Kamal Mokdad, dans un accord de principe signé avec Masahiko Oshima, vice-président de Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) et Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Ce partenariat vise un accompagnement des clients japonais et asiatiques du groupe SMBC dans le cadre de leurs projets d’investissement et de commerce au Maroc, à Maurice ainsi que dans les pays de présence du groupe BCP en Afrique subsaharienne.

Cet engagement des banques japonaises à explorer plus d'opportunités en Afrique n'est pas nouveau. Lors de la TICAD de 2016, ces deux banques avaient déjà signé des mémorandums d'entente et des accords de financement avec leurs homologues d'Afrique australe. L'Afrique du Sud est d'ailleurs le seul pays où elles ont des bureaux de représentation.

Mizuho Bank espère trouver des opportunités en Afrique centrale et de l'Ouest, grâce à son partenariat avec Attijariwafa.

Du côté des deux groupes marocains, on semble aussi y voir de grosses opportunités derrière cette évolution des choses. « Ce mémorandum reflète la volonté commune des deux institutions, BCP et SMBC, de renforcer leur coopération dans les secteurs stratégiques des différentes zones géographiques de leur présence, contribuant ainsi à favoriser davantage le développement durable des activités de commerce et d’investissement entre le Japon et l'Afrique », a déclaré Kamal Mokdad, directeur général de BCP.

« La signature de ce mémorandum vient parachever le maillage que notre groupe a entrepris auprès des grandes institutions bancaires internationales en vue de toujours mieux servir nos clients partout dans le monde. Un jalon supplémentaire a été posé aujourd’hui avec le groupe Mizuho Bank qui est l’un des fleurons de l’industrie bancaire japonaise. J’ai la conviction que ce partenariat créera de la valeur pour nos clients respectifs », a commenté pour sa part, Mohammed El Kettani d'Attijariwafa.

Idriss Linge