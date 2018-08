Hausse de 3,63 millions $ des revenus sur opération de change pour Attijari Banque de Tunisie au premier semestre 2018

(Agence Ecofin) - Attijari Bank, une institution tunsienne contrôlée par Andalu Carthage Holding (filiale à 100% du groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank) a affiché des revenus sur opérations de change de 33,2 millions de dinars tunisiens (12 millions $) au cours du premier semestre 2018. Cela représente une hausse de 10 millions de DT (3,63 millions $) en comparaison à ceux de la même période en 2017.

Cette performance a contribué solidement à des revenus de portefeuille commercial et opérations financières de 45,6 millions de DT, en hausse de 15 millions, par rapport à la fin juin 2018. Parallèlement, on a pu relever une hausse de 58,8 millions de DT des revenus d'intérêts sur les crédits accordés à la clientèle.

Dans ces conditions, le Produit Net Bancaire de la période sous-revue a atteint 213,25 millions de Dinars tunisiens. Le résultat net se situe à 74,5 millions de dinars, soutenu par un poids moins lourd des charges financières, qui ont atténué la hausse des dépenses de personnel.

La banque est toutefois très peu diversifiée et le poids sur ses actifs, des crédits accordés à la clientèle, continue de progresser. Il était de 66,4% au 30 juin 2017, et est passé à 67% pour les six premiers mois de 2018. Dans le cas d'une dégradation sévère des coditions microéconomiques du pays, cela pourrait se traduire par une remontée du volume des créances à risque.





Idriss Linge