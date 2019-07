BGFIBank RDC démarre le processus d’obtention de la certification AML 30000, norme de conformité exigeante

(BGFIBank) - BGFIBank RDC a le plaisir d’annoncer à sa clientèle et à l’ensemble de ses partenaires nationaux et internationaux sa démarche pour l’obtention de la certification AML 30000.

Ce processus de certification externe, qui reflète la stratégie de BGFIBank RDC, a pour but de renforcer la mise en conformité des process de la Banque par rapport aux exigences internationales les plus strictes, afin d’élever toujours plus le niveau de confiance vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires.

BGFIBank RDC sera assistée par le cabinet d'avocats international Hugues Hubbard & Reed LLP dans le cadre de cette démarche, ainsi que dans la mise en œuvre et le renforcement de son dispositif de contrôle interne LCB/FT (lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme).

La norme AML 30000 pour «Anti-Money Laundering – Index 30000 » est portée par un collectif d’experts internationaux spécialistes des questions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terroriste. Le référentiel repose sur des modèles de normalisation et des systèmes de certification inscrits dans la réglementation internationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La norme est émise par un organisme de certification tiers dûment autorisé.

Le Groupe BGFIBank, présents dans onze pays en Afrique et en Europe, est leader sur son marché en Afrique centrale. En RDC, sa filiale figure dans le top 4 des plus grandes banques. Ses parts de marché y sont en constante progression.