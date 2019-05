Rwanda: Bank of Kigali négocie l’acquisition de la compagnie d’assurance locale Sonarwa

(Agence Ecofin) - La banque rwandaise Bank of Kigali a entamé des négociations en vue de racheter la compagnie d’assurances locale Société nouvelle d'assurances du Rwanda (Sonarwa), a rapporté l’agence Reuters le 30 mai, citant un dirigeant de l’établissement de crédit. «Nous menons encore des discussions avec Sonarwa. Nous saurons l’issue des négociations à coup sûr d’ici la fin de l’année en cours.», a déclaré la directrice financière de Bank of Kigali, Nathalie Mpaka (photo), à Reuters.

«Nos conseillers pour cette opération devraient rendre leur rapport d’ici trois à quatre semaines. Une proposition devrait donc être soumise à la prochaine réunion du conseil d’administration prévue en août.», a-t-elle ajouté sans plus de précision.

Fondé en 1975, Sonarwa opère essentiellement dans les branches de l’assurance aviation, automobile et maritime. Cette compagnie, qui dispose de plus de 14 milliards de francs (15,42 millions de dollars) d’actifs, est détenue à hauteur de 35% par le groupe nigérian Industrial and General Insurance Plc.

Cotée sur le Nairobi Securities Exchange (NSE) et le Rwanda Stock Exchange, Bank of Kigali est la première banque rwandaise en termes d’actifs. Ses principaux actionnaires sont le gouvernement rwandais (29,5%), le Conseil rwandais de la sécurité sociale (25,1%) et des investisseurs institutionnels internationaux (14%).

