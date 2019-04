Le Kényan Equity Group Holding dans une initiative avec la holding bancaire Atlas Mara qui pourrait étendre sa présence en Afrique

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire kényan Equity Group Holding a reçu une offre qui pourrait lui permettre d’étendre rapidement sa présence en Afrique. Contre une entrée dans son capital, la holding bancaire Atlas Mara lui a offert de reprendre certaines de ses participations en Afrique.

La proposition consiste pour Equity Group Holding, à reprendre les 62% de participation que détient Atlas Mara dans le capital de Banque populaire du Rwanda et la totalité de sa participation dans le capital d’ABC Holding, un groupe bancaire basé en Tanzanie, avec des filiales au Mozambique et en Zambie. En contrepartie, la holding financière qui est cotée sur le London Stock Exchange, entrera au capital d’Equity Group, à hauteur de 6,25%.

Si la transaction se finalisait, Atlas Mara qui a été fondée par Bob Diamond, un des ex-directeurs généraux de Barclays Group, aboutira à une réduction de son exposition africaine. Un chemin contraire aux ambitions qu'affichaient ses fondateurs au moment de son lancement, mais qui est conforme à sa nouvelle stratégie qui consiste à se focaliser sur des marchés qui portent.

« La transaction proposée est conforme à notre intention déclarée de nous concentrer sur des marchés clés où une position de leadership est clairement réalisable et de créer un partenariat ailleurs. Ces quatre pays représentent moins de 2% du résultat net total du Groupe, avec un rendement des capitaux propres implicite d'environ 2%, et pourtant ils génèrent des coûts de revient substantiels en termes de capital et de liquidité », a fait savoir Michael Wilkerson (photo) le président du conseil d’administration d’Atlas Mara.

Il faut dire que les ambitions de la holding ont beaucoup évolué avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire de poids, Fairfax Financial holding, qui contrôle 41,7% de son capital et a ses propres ambitions. Atlas Mara n’exclut pas la possibilité d’effectuer un apport supplémentaire de capitaux à Equity Group pour soutenir son renforcement stratégique. Mais en arrière-plan, ses dirigeants espèrent une présence plus importante dans son capital.

La nouvelle n'a pas suffit à remplir les investisseurs de joie. Après un rebond de 4,48% le 29 avril 2019, la valeur de son action a ouvert en baisse de 2,27% sur le London Stock Exchange ce matin du 30 avril 2019. Le marché semble mécontent de l’annonce d’un bénéfice net de 39,7 millions $ pour le compte de l’année 2018, en baisse comparé aux 45,4 millions $ de 2017.

Idriss Linge