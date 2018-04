Rawbank, 1ère banque en RDC, participera à la 5ème édition du Salon Afrique Unie avec son « Offre Diaspora »

À (RAWBANK) - 4 mois de la 5e édition du Salon Afrique Unie qui se déroulera à Paris du 23 au 24 Juin 2018, Rawbank, banque leader en République Démocratique du Congo (RDC), participera au forum en tant que sponsor et présentera un de ses produits phares, l’« Offre Diaspora ». Mise en place depuis octobre 2017, cette dernière a été initialement conçue pour la diaspora congolaise, afin de ne pas exclure les résidents étrangers.

En effet, en s’appuyant sur une analyse approfondie du marché local et des besoins de la diaspora, cette offre vise à permettre à la diaspora congolaise de posséder des comptes bancaires logés en RDC tout en résidant à l’étranger. Grâce à l’« Offre Diaspora », les clients pourront gérer leurs comptes à distance, épargner, transférer de l’argent et rester informés en permanence et en temps réel des différents mouvements qu’ils effectueront dans le compte bancaire RAWBANK.

Après le succès incontestable des années précédentes, la 5e édition du grand salon dédié à l’Afrique s’aligne sur la vision de RAWBANK, celle d’aller au plus près de sa clientèle. RAWBANK est l’un des sponsors de l’évènement dans le but d’attirer, de fidéliser et d’accompagner la diaspora congolaise à adopter ce produit innovant du secteur bancaire congolais.

Au programme, une série de présentations des avantages du produit, un stand d’informations et d’orientation ainsi que des possibilités de souscription au pack diaspora, sont prévus pour plus de 20.000 visiteurs attendus à l’occasion de cet évènement.

Pour plus d’informations sur l’offre diaspora : https://www.rawbank.cd/offre-diaspora/

A propos du Salon Afrique Unie

L’événement Afrique Unie est la première manifestation rassemblant les acteurs culturels et économiques de l’Afrique, des Antilles et des départements et territoires d’outre-mer, résidant en France et en Europe, dans un souci de développement, de promotion et de solidarité. Il est également une plateforme de découvertes qui réunit dans un même lieu toutes les communautés et ethnies issues des quatre coins du continent, mais aussi la diaspora africaine présente en Europe. Pour en savoir plus sur l’évènement : http://afriqueunie.fr/

A propos de la Rawbank

Créée en 2002 par le groupe Rawji, présent en République démocratique du Congo depuis le début du XXème siècle dans le commerce, l distribution et l’industrie, Rawbank est la banque leader du pays en ayant été la première à dépasser 1 milliard de dollars en total de bilan en 2015. Avec près de 1 600 collaborateurs et plus de 90 points de vente (agences et guichets avancés) dont 2 bureaux de représentation en Belgique et en Chine, RAWBANK est notée par Moody’s (B3), certifiée ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001, et a noué des partenariats de financement avec plusieurs bailleurs internationaux (Proparco, IFC, Shelter Africa...). RAWBANK est une banque stable et financièrement solide, reconnue au niveau international avec une part de marché moyenne de 25% sur le total des dépôts et des crédits ; elle est une banque leader dont la progression est supérieure à celle du secteur bancaire congolais pris dans son ensemble. RAWBANK participe activement au financement de l’économie congolaise et contribue directement et indirectement à la création d’emplois..