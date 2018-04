BGFIBank Cameroun : un résultat net de FCFA 5, 1 milliards en hausse de 11%.

(BGFIBank) - L’Assemblée Générale de BGFIBank Cameroun, réunie à Douala le 27 avril 2018 a approuvé les comptes de l'exercice 2017 marqués par une belle performance malgré un environnement économique contrasté et le renforcement des exigences réglementaires COBAC.

Ainsi, comparée à l'exercice 2016, l'année 2017 s'est achevée sur :

Un total de bilan de FCFA 305 milliards en hausse de 12%,

Des capitaux permanents de FCFA 35 millards en hausse de 14%

Des dépôts de clientèle de FCFA 192 millards en hausse de 12%,

Des crédits à la clientèle de FCFA 228 millards en hausse de 19%,

Un produit net bancaire de FCFA 21 millards en hausse de 13%,

Un résultat brut d’exploitation de FCFA 11 millards en hausse de 14%,

Un résultat net de FCFA 5,1 millards en hausse de 11%,

Un coefficient brut d'exploitation stable de 47%,

Une rentabilité sur fonds propres de 34%.

L’Assemblée Générale a, compte tenu du résultat net et du respect des dispositions du règlement COBAC R-2016/03 relatif au fonds propres dans les établissements de crédits, décidé de la distribution d’un dividende de FCFA 3 milliards.

Par ailleurs, à l’issue de cette Assemblée Générale, un Conseil d’Administration s’est tenu à l’effet de mettre en place de nouvelles règles de gouvernance pour optimiser la performance de la banque. Le Conseil d’Administration a ainsi adopté le déploiement d’un nouveau plan stratégique de développement dénommé « Reach The Sky » dont la mise en œuvre s'appuiera sur :

le Capital Humain mobilisé autour des valeurs fondamentales du Groupe BGFBank reconnues sous l’acronyme TITRE ( Travail, Intégrité, Transparence, Responsabilité, Esprit d’Equipe ) et motivé par l’idéal de la Recherche Perpétuelle de l’Excellence ;

Une nouvelle structure organisationnelle de la banque tournée vers le client et qui met l’Agence au cœur du dispositif commercial dans le but de renforcer la proximité avec les clients ;

Afin d’améliorer les conditions de vie des collaborateurs, le Conseil d’Administration a approuvé la Convention d’Entreprise qui a été signée par le Directeur Général et le Représentant du collège des Délégués du Personnel en présence de l’ensemble des Administrateurs, du Président du Conseil d’Administration, du Directeur de la Région Afrique Centrale, et du Président Directeur Général du Groupe BGFIBank.

Le Conseil d’Administration a en outre procédé à :

La nomination de Mr Abakal MAHAMAT en qualité de Directeur Général Adjoint suite à la démission de Mme Josiane TCHOUNGUI pour convenances personnelles ;

La désignation de Mr Christian Hervé BALOGOG Responsable du Contrôle Permanent et du Plan de Continuité d’Activité pour compléter les fonctions du pôle Risques au côté du Responsable de la Gestion des Risques et du Responsable de la Conformité conformément aux dispositions du règlement COBAC R 2016/04 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit et les holdings financières ;

La création d’un Comité de Crédit du Conseil d’Administration qui s’ajoute au Comité des Risques, Comité d’Audit, Comité de Gouvernement d’Entreprise et des Ressources Humaines.

L’équipe dirigeante de BGFIBank Cameroun est désormais menée par Mr Loukoumanou WAIDI, Directeur Général, et Mr Abakal MAHAMAT (photo), Directeur Général Adjoint. Agé de 37 ans, Abakal MAHAMAT intègre le Groupe BGFIBank en février 2011 en qualité de Chargé de Clientèle gravissant les échelons et devenant par la suite Directeur du Réseau C/O et Responsable de l’Agence de Yaoundé. Poste qu’il occupait jusqu’à sa nomination. Il est titulaire d’une Maîtrise en Sciences Economiques et d’une Licence en Economie Monétaire et Bancaire.