Financement des PME : Commercial Bank-Cameroun obtient 14 millions d’euros auprès de la BEI

(Agence Ecofin) - Commercial Bank-Cameroun (CBC) annonce avoir obtenu un financement de 14 millions d’euros (environ 9,17 milliards FCFA) auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour une période de sept ans.

« Au terme des diligences très pointues et très sélectives, la BEI confirme la crédibilité de Commercial Bank et son éligibilité à cet important financement qui renforce l’engagement de la banque en faveur des petites et moyennes entreprises [PME] », se félicite l’établissement bancaire.

CBC célèbre son éligibilité auprès de la BEI dans un contexte où, après une longue restructuration qui s’est achevée en 2016 grâce au concours des capitaux publics, l’établissement de crédit, lui-même, est sous contrat de performance dans l’intervalle 2018-2020.

Au cours de cette période contractuelle, l’Etat exige de la Commercial Bank-Cameroun un résultat de 2,6 milliards FCFA en 2020 afin d’ouvrir le capital aux investisseurs privés. En termes de bénéfices, l’Etat a exigé de la CBC un montant de 1,803 milliard FCFA en 2018, puis 2,110 milliards en 2019 et 2,603 milliards en 2020.

