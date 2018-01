Capitec Bank se rattrape sur le JSE après une déclaration rassurante de la banque centrale sud-africaine

(Agence Ecofin) - Capitec Bank, qui a débuté cette journée du 30 janvier 2018 dans une véritable tourmente, avec une chute de près de 20% de son action en bourse, s'est rapidement repris vers le millieu de matinée, après que la banque centrale ait effectué une sortie pour affirmer qu'elle présentait des fondamentaux solides.

Son action sur le Johannesburg Stock Exchange qui était en baisse de près de 20% en début de matinée, a terminé sur un repli plus modeste de 2,7% en fin de journée (16 heures locales).

De même, l'action de PSG Group son actionnaire de reférence, a limité les pertes à seulement -7,6%, contre -17% en début de journée.

La double sortie de la banque centrale et des responsables de la banque, semble avoir calmé les esprits. Capitec Bank, dans un communiqué sur le marché financier sud-africain, a indiqué que les données contenues dans le document de Viceroy Research étaient inappropriées et se fondaient pour la plupart sur des spéculations non confirmées.

Cette évolution plutôt positive devrait rassurer plusieurs fonds d'investissement exposés à la Banque. Selon le site Morningstar qui regroupe des données sur plusieurs fonds d'investissement, une vingtaine de ces fonds sont présents dans le capital de Capitec, avec des degrés de participations divers.

Idriss Linge