La Société Financière Internationale examine la possibilité d'accorder un prêt de 10 millions $ à I&M Bank Rwanda Ltd

(Agence Ecofin) - La Société Financière Internationale (SFI) examine la possibilité d’accorder un prêt non privilégié de 10 millions $ à I&M Bank Rwanda Ltd. La facilité permettra à la banque commerciale rwandaise cotée sur le Rwanda Stock Exchange, de renforcer ses fonds propres et d’accroitre son appui aux PME agroalimentaires et technologiques.

En novembre 2017, des institutions financières rwandaises avaient promis au moins 223 millions $ pour financer les PME dans le cadre de l’initiative « La Finance s’engage », qui se tenait au cours du forum PME et Banques Africaines, organisé en partenariat avec la SFI et d’autres structures.

Rappelons que les dépôts effectués par les clients de la banque rwandaise sont passés de 132 milliards de Francs rwandais (158,4 millions $) au 30 septembre 2016 à 168 milliards de francs rwandais sur les 9 premiers mois de l’année 2017.

Dans ce contexte, son revenu net a légèrement progressé passant de 4,6 milliards de francs rwandais à fin septembre 2016 à 4,8 milliards de francs rwandais à fin septembre 2017.

I&M Bank Rwanda est une filiale de I&M Holdings Ltd, un groupe financier basé au Kenya, qui possède d’autres filiales, à l’Île Maurice et en Tanzanie.

Chamberline Moko