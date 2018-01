UMOA : l’évaluation des actifs immobiliers saisis par les banques avant leur comptabilisation pose problème (PCI Expertises)

(PCI Expertises) - Depuis l’entrée en vigueur, début 2018, du nouveau dispositif prudentiel applicable aux établissements de crédit et compagnies financières de l'UMOA, instituant un délai maximum de deux ans pour « disposer » des immeubles saisis dans le cadre de la réalisation des garanties immobilières sur les clients défaillants, la gestion efficiente de ses actifs immobiliers est désormais à l’ordre du jour pour de nombreuses banques.

Récemment, le cabinet d’expertise immobilière spécialisé dans la gestion des immeubles saisis, des banques et établissements financiers de la zone UMOA, PCI Expertises, avait tiré la sonnette d’alarme relativement au volume assez important du portefeuille d’actifs immobiliers saisis détenus par les banques de l’Union.

Le cabinet avait, par ailleurs, relevé les faibles capacités des banques de l’UMOA en termes de gestion efficiente de ce portefeuille d’actifs immobiliers saisis. « Vous avez actuellement près de 75% de ces actifs immobiliers saisis qui sont en déshérence. Celles-ci ne s’en occupent pas » avait révélé Louis Albert De Neef, Directeur général de PCI Expertises.

Les actifs immobiliers saisis ne sont pas comptabilisés à leur valeur réelle

L’analyse de toutes ces données fait donc ressortir, pour les banques, le besoin d’une meilleure gestion de leur portefeuille d’actifs immobiliers saisis. Cependant, cette gestion devrait plutôt commencer avant même la prise en compte de ces immobilisations au niveau de leur comptabilité eu égard aux erreurs, trop souvent commises par leurs services, en ce qui concerne l’évaluation de ces actifs.

Une situation peu connue mais qui cause un préjudice significatif aux établissements financiers et bancaires de cet espace communautaire. « Il y a une réflexion à faire sur la valeur de ces actifs immobiliers saisis. Parce qu’en général, la valeur déclarée au bilan représente seulement 2/3 de la valeur réelle » avertit Louis Albert De Neef.

Un certain nombre de facteurs seraient à la base des insuffisances constatées, relativement à l’évaluation de ces actifs immobiliers. Parmi ceux-ci figurent notamment le manque de coordination entre la banque et l’avocat pendant les procédures judiciaires « d’adjudication » ou « menant à l’adjudication des biens immobiliers », l’absence de rapport d’expertise avant la comptabilisation de l’actif, etc.

La problématique du rapport d’expertise

« En principe, au moment de l’hypothèque, il y a un rapport d’expertise. Tout dépend de la manière dont le crédit est monté » explique Louis Albert De Neef.

« Mais le rapport d’expertise a été fait par qui ? S’il a été fait par le demandeur du crédit, il n’est pas forcément fiable. Par contre s’il a été fait par la banque, on estime qu’elle a confiance en son expert. Mais le problème, c’est que les rapports d’expertises facturés aux banques ont un coût relativement élevé. Ce qui fait qu’on se retrouve dans des cas de figure pas très bien gérables, de sorte que ces dernières préfèrent s’en passer » révèle-t-il.

Le Directeur général de PCI Expertises poursuit en dévoilant la meilleure stratégie pour surmonter cette difficulté. « Ce que nous conseillons aux banques, c’est d’exiger un rapport d’expertise au client qui demande le crédit. Mais de faire actualiser ce rapport par un expert à eux. Comme ça, les coûts sont minorés ».

« Ce sont en général de petites choses que les banques ne font pas. Ce qui fait qu’elles se retrouvent, bien souvent, avec des montants de créances immobilisées qui sont incroyables et qui ne reposent sur rien de sérieux » conclut Louis Albert De Neef.

Informations : dg@pci-expertises.com