L'AFD soutient les PME africaines via une contre-garantie de 30 millions USD à l'African Guarantee Fund

(AGF ) - M. Rémy Rioux, Directeur Général de l'Agence Française de Développement (AFD), et M. Félix Bikpo, Directeur Général du Groupe African Guarantee Fund pour les petites et moyennes entreprises (AGF), ont signé le 28 novembre 2019, à Paris, un accord de sous-participation de 30 millions USD. L'accord vise à améliorer l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises (PME) sur l'ensemble du continent africain.

La convention de sous-participation signée entre l'AFD et l'AGF vient renforcer le partenariat entre les deux entités. Elle apporte à AGF une contre-garantie de 30 millions de dollars, grâce au mécanisme de partage des risques ARIZ : Accompagnement du risque de financement de l'investissement privé en zone d'intervention. Il s'agit d'une garantie en perte finale proposée par l’AFD aux institutions financières pour couvrir 50 % à 75 % d’un prêt individuel ou un portefeuille de prêts aux PME et aux institutions de microfinance (IMF).

Grâce à son effet de levier, cette contre-garantie permettra à AGF d'accorder des garanties de 60 millions de dollars aux institutions financières locales, permettant ainsi à ces dernières de prêter un total de 120 millions de dollars aux PME africaines. Il est estimé qu'un tel montant de prêts profiterait à 1 800 PME et soutiendrait 5400 emplois.

Après la cérémonie de signature, M. Rioux et M. Bikpo ont discuté d'autres possibilités de collaboration dans un avenir proche. Un accent particulier a été mis sur l'amélioration de l'accès des femmes africaines au financement par le biais de l'Action de financement en faveur des femmes en Afrique (AFAWA) qui sera mise en œuvre par AGF. L'AFAWA a été officiellement lancée plus tôt cette semaine lors du Sommet mondial pour l'égalité femme-homme, après avoir reçu l'engagement du Gouvernement français lors du Sommet de Biarritz en août 2019. L'AFD et AGF explorent actuellement différentes modalités d'appui à cette initiative.

A propos d’African Guarantee Fund:

L’African Guarantee Fund est une institution financière panafricaine à caractère non bancaire dont le triple objectif est la promotion du développement économique, la lutte contre le chômage et la réduction de la pauvreté en Afrique par la mise à disposition de garantie et le renfoncement des capacités aux institutions financières dans l’optique de soutenir les Petites et Moyennes Entreprises en Afrique. AGF a été créé par le Gouvernement danois agissant par l’intermédiaire de l’Agence danoise de développement international, le Gouvernement espagnol par l’intermédiaire de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement et la Banque Africaine de Développement. L'Agence Française de Développement, le Fonds Nordique de Développement, le Fonds d'investissement danois pour les pays en développement (IFU) et la banque de développement KfW sont également devenues actionnaires d’AGF. AGF a obtenu la notation AA- par Fitch Ratings.

A propos de l’Agence Française de Développement

Le groupe Agence française de développement (AFD) finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance... : nos équipes sont engagées dans plus de 4000 projets dans les Outre-mer et 115 pays. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). www.afd.fr