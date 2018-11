Un partenariat entre Investisseurs & Partenaires (I&P) et Société Générale pour mieux accompagner les PME africaines

(I&P) - Les petites et moyennes entreprises sont au cœur du processus de développement des économies africaines. L’essor démographique du continent exige une nouvelle génération d’entreprises aptes à fournir les biens et services dont les Africains ont besoin. Cet essor est également essentiel pour créer les 500 millions d’emplois requis pour absorber la croissance de la population active d’ici à 2050. Start-ups et PME représentent l’un des principaux viviers d’emplois et un vecteur essentiel pour assurer le développement durable et la stabilité politique sur le continent.

Une alliance stratégique pour accompagner les PME sur le continent

Convaincus qu’un accompagnement efficace des PME nécessite ouverture et partenariats entre différents acteurs de la finance, Investisseurs & Partenaires (I&P) et Société Générale ont pris la décision de mettre leurs expertises au service des entrepreneurs africains. Des liens opérationnels et stratégiques forts ont été tissés depuis plus de quinze ans entre I&P et Société Générale, au niveau des fonds gérés par I&P comme des entreprises en portefeuille.

Société Générale a ainsi participé au premier tour de table du fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2), lancé en décembre 2017. IPAE 2 ambitionne d’investir dans 30 à 40 PME et startups en Afrique Subsaharienne dans les cinq années à venir. Société Générale soutient par ailleurs, à travers ses filières locales, quatre des fonds d’impact africains sponsorisés par I&P : Comoé Capital, Miarakap, Sinergi Burkina et Teranga Capital. La banque joue un rôle d’administrateur de ces fonds, et participe aux Comités d’Investissement et Comités ESG de plusieurs d’entre eux.

Enfin plus de 20 entreprises financées en capital par I&P entretiennent des relations directes avec Société Générale pour leurs besoins bancaires traditionnels. Cela illustre le fait que les investissements en capital et en dette sont complémentaires et nécessaires aux PME africaines pour soutenir leurs projets de développement.

Société Générale a par ailleurs lancé un ambitieux programme « Grow With Africa » pour contribuer au développement durable du continent africain. L’accompagnement multidimensionnel des PME et la mise en place de financement adaptés pour ces entreprises constituent l’un des quatre piliers de ce programme construit en coopération avec des acteurs publics et privés dont I&P.

Deux acteurs ancrés sur le continent africain

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’impact investing créé en 2002 entièrement dédié au financement et à l’accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises en Afrique Subsaharienne. Son portefeuille compte à ce jour plus de 90 PME, basées dans 16 pays africains différents (notamment en Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et dans l’Océan Indien) et opérant dans des secteurs d’activité très variés (Agro-industrie, BTP, Education, Microfinance, Santé, Services…). I&P investit en direct auprès des entreprises, mais sponsorise également des fonds d’impact africains, apportant aux équipes le capital et l’appui technique nécessaires au lancement et à la gestion du fonds. Cinq sont déjà opérationnels (Sinergi Niger, Sinergi Burkina, Comoé Capital en Côte d’Ivoire, Miarakap à Madagascar et Teranga Capital au Sénégal) et I&P travaille au lancement de cinq fonds supplémentaires.

Société Générale est un acteur majeur du développement de l’économie africaine. Présent dans 19 pays africains, le groupe présente un positionnement unique sur la région, qui permet d’offrir à ses clients l’expertise et le savoir-faire d’une banque internationale et la proximité d’une banque locale. En Afrique, le Groupe accompagne les économies locales et sert 3,7 millions de clients dont 150 000 entreprises. L’Afrique est un marché clé dans la stratégie de croissance de Société Générale. Le Groupe cherche à y renforcer ses positions de premier plan, en étant notamment aux cotés des entrepreneurs et en accompagnant le développement durable du continent.

A propos

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans près de 90 entreprises basées dans 16 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et en management pour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P rassemble quatre fonds d’impact - IPDEV1, IPDEV2, IPAE1 et IPAE2 - qui représentent un total de 135 millions d’euros d’actifs. Ces fonds se distinguent par la taille des entreprises ciblées. Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte une cinquantaine de collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger et Sénégal). Pour en savoir plus sur nos activités, retrouvez-nous sur www.ietp.com