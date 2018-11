Alliance entre une banque kényane et une fintech britannique pour faciliter des transferts d'argent avec la Chine

(Agence Ecofin) - Family Bank Ltd, une banque opérant au Kenya, s'est associée à la société londonienne de technologie financière SimbaPay, pour lancer un service de transfert instantané d'argent entre le Kenya et la Chine, via la plateforme de messagerie WeChat.

« C’est une étape importante pour nous et nos clients. Nous sommes heureux d’étendre, plus encore à nos clients PME, une solution offrant un canal instantané, fiable, traçable et abordable pour envoyer de l’argent à leurs fournisseurs et partenaires commerciaux en Chine », a déclaré M. Godfrey Kamau, directeur des opérations de Family Bank.

La Chine est le principal partenaire commercial du Kenya. Rien qu’en 2017, les sociétés kényanes ont importé pour plus de 4 milliards $ de marchandises en provenance de Chine. Les solutions existantes pour l’envoi d’argent en Chine prennent plusieurs jours pour atteindre le compte bancaire du destinataire.

« Grâce à l'efficacité accrue de ce nouveau service, les commerçants kényans reconstitueront leurs stocks plus rapidement, renforçant ainsi les échanges commerciaux entre les deux pays. De plus, l'inclusion financière sera positivement impactée car davantage de petits commerçants seront en mesure de s'approvisionner directement en Chine, au lieu de dépendre d'intermédiaires pour effectuer des paiements en leur nom », expliquent les deux partenaires.

Mais au-delà de cet accord qui sera profitable pour ses deux signataires, cette actualité présente surtout une nouvelle évolution du Mobile Money, entre le pays d’Afrique le plus avancés dans le domaine (Kenya) et le pays qui compte le plus d’abonnés et d’utilisateurs à ce moyen de paiement (Chine). Difficile de savoir comment se comporteront les banques centrales, face à ces différents développements, qui ne manqueront pas d’impacter d’une certaine manière les réserves de change des pays.

Idriss Linge