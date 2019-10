Banque du Caire conclut un accord de 30,9 millions $ portant sur le financement de microentreprises en Egypte

(Agence Ecofin) - Banque du Caire, un établissement bancaire égyptien à capitaux publics et la Micro, Small and Medium Enterprise Development Agency (MSMEDA), une entité en charge du développement des petites et moyennes entreprises (PME), ont conclu un accord de prêt d’un montant de 500 millions de livres égyptiennes (30,9 millions $).

Dans le cadre de ce financement, Banque du Caire devrait accorder des prêts d’un montant maximal de 30 000 livres égyptiennes avec des taux d’intérêts abordables à environ 50 000 microentreprises répertoriées par la MSMEDA. Ces lignes de crédit seront allouées dans le cadre du Bedaity financing project, une initiative dédiée au financement de micro-entrepreneurs et mise en place par la Micro, Small and Medium Enterprise Development Agency.

Au cours du premier semestre 2019, le portefeuille de prêts de Banque du Caire a augmenté d’environ 7 milliards de livres égyptiennes pour atteindre 73 milliards. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont bénéficié de 16 % du montant global de prêts accordés par la banque.

Il faut souligner le fait qu'entre janvier et septembre 2019, la MSMEDA a accordé des crédits pour un montant de 2 milliards de livres égyptiennes à environ 145 000 petites entreprises, par le biais d’institutions financières publiques et d’ONG.

Chamberline Moko