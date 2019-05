Le titre Ecobank connait un rebond peu compréhensible sur le Nigerian Stock Exchange

(Agence Ecofin) - Ecobank Transnational Incorporated, le groupe bancaire panafricain basé à Lomé, au Togo, connait depuis trois séances une progression et des volumes de transactions inhabituels sur le Nigerian Stock Exchange, l'un des marchés financiers où il est coté, en plus de la Bourse d'Abidjan et celle d'Accra.

La première progression (+9,84%) sur la valeur de ses actions, a été enregistrée le vendredi 24 mai 2019, avec un volume de près de 808 000 titres échangés. La plus forte progression (+10%) de la période sous revue aura été observée mardi 28 mai dans un volume de plus de près de 7,4 millions de titres échangés

C'est l'une des plus fortes performances boursières accumulées en trois jours (+32,2%) par le groupe sur la base des données collectées depuis 2017 par l'Agence Ecofin. Le sujet, c'est que personne ne parvient à expliquer concrètement les raisons de cette progression.

La dernière communication du groupe aux investisseurs parlait de la désignation des banques qui l'accompagneront dans une nouvelle mobilisation de 50 millions $ sur le marché international de la dette. Aussi, on note que, bien qu'il y ait une très forte progression sur la valeur des titres, les volumes quant à eux restent assez modestes.

Les analyses divergent donc entre des investisseurs qui souhaitent prendre position sur un titre qui a atteint son niveau le plus bas, et qui ne peut plus que progresser. Après être sorti d'une crise de gouvernance, le retour de la holding vers un cercle vertueux de rentabilité effective demande plus de temps que ce qui était initialement annoncé. L'année 2018 s'est achevée sur un bénéfice net part de 328,6 millions $, en hausse de 44% comparé à celui de l'année 2017 précédente.

Mais une lecture assidue des comptes publiés montre que cela représente davantage un résultat financier qu’une performance opérationnelle. Aussi à l'analyse, les possibilité de distribution de dividendes n'apparaissent pas clairement. Reste à savoir si cette évolution des choses n'est pas le résultat d'une gestion des titres en bourse.

Idriss Linge