Tunisie Leasing & Factoring va renforcer son portefeuille de prêts aux PME grâce à un appui de 27 millions $ de la BERD

(Agence Ecofin) - La société de crédit-bail et d’affacturage Tunisie Leasing & Factoring a obtenu une ligne de crédit de 24 millions d’euros (27 millions $) de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). Le taux d’intérêt ainsi que la maturité de ce prêt n’ont pas été précisés.

La première société de leasing en Tunisie en termes de parts de marché (23 %) utilisera cette ressource pour renforcer son portefeuille de prêts en direction des petites et moyennes entreprises estimées à plus de 80 000 en Tunisie. « Dans un pays où l’accès au financement et la liquidité reste un obstacle à la croissance des petites entreprises, ce financement permettra à Tunisie Leasing & Factoring d’accroitre ses prêts à long termes aux PME », a indiqué la BERD.

La firme qui a pour premier actionnaire avec 53,25 %, le groupe tunisien Amen a vu ses mises en forces baisser à 63,4 millions de dinars tunisiens à fin décembre 2018 contre 166,6 millions de DT sur la même période en 2017.

