Suntrust Bank, la banque d’Aliko Dangote, reçoit 10 millions $ de financements islamiques pour soutenir les PME nigérianes

(Agence Ecofin) - Suntrust Bank, la banque entièrement digitale lancée en 2016 par le milliardaire nigérian Aliko Dangote, fait partie d’un groupe de trois banques nigérianes, bénéficiaires d’une facilité globale de 50 millions $ accordée par l’Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD),

Suntrust recevra ainsi 10 millions $ de l’organisme en charge du secteur privé du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Les autres bénéficiaires de ce financement qui vise l’amélioration de l’accès des PME nigérianes aux crédits, sont la banque islamique Jaiz Bank, et Wema Bank qui obtiendront chacune 20 millions $.

Mohammed Al Ammari, directeur général par intérim de l'ICD, a fait savoir que l’institution financière qu’il dirige allait davantage renforcer sa présence en Afrique. « L’ICD continuera à concentrer ses investissements en Afrique au fil des années ceci dans le but d'accroître les financements en faveur des PME et de stimuler l'économie de la région », a-t-il déclaré.

Chamberline Moko