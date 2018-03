Le financement de l’agriculture en Côte d’Ivoire et au Kenya dans le viseur d’une importante banque égyptienne

(Agence Ecofin) - Egyptian Agricultural Bank (EAB), une institution financière égyptienne qui propose des services bancaires aux agriculteurs, envisage de se déployer hors d’Egypte. Pour l’heure, ce projet d’expansion semble viser principalement sur deux pays d’Afrique subsaharienne.

« Nous ciblons deux pays, la Côte d'Ivoire et le Kenya. Dans ces pays, nous voyons de grandes opportunités, et pour le moment nous réfléchissons comment en tirer le meilleur parti en s’y installant et en y développant nos activités », a affirmé à des médias locaux, Sayed Al-Quseir, le président d’EAB.

Un autre responsable de la banque a indiqué qu’EAB disposait des informations détaillées sur le niveau de financement requis dans le secteur de l’agriculture et celui de l’élevage dans des pays africains. Avant de commencer à se déployer hors de l’Egypte, l’institution financière devrait au préalable obtenir l’autorisation réglementaire de la banque centrale égyptienne.

Chamberline Moko