Nigeria : Bank of Industry annonce une opération forte pour recouvrer 48,6 millions $ de créances auprès de ses clients

(Agence Ecofin) - Bank of Industry Ltd (BOI), l’une des plus importantes institutions financières du Nigéria a conclu un accord avec le ministère fédéral des finances portant sur le recouvrement de 17,5 milliards de vairas (48,6 millions $) de créances.

Les fonds à recouvrer avaient été empruntés par de nombreux clients auprès du Nigeria Economic Reconstruction Fund (NERFUND), le fonds qui finance les petites et moyennes entreprises nigérianes.

En sa qualité de gestionnaire du NERFUND, il revient donc à la BOI de recouvrer cet argent. A cet effet, la banque a fait savoir qu’elle utilisera tous les moyens légaux dont elle dispose pour mener cette opération. « Nous utiliserons tous les moyens disponibles légalement pour récupérer ses 17,5 milliards de Nairas de créances. Il est regrettable qu’après avoir obtenu des financements, des personnes refusent de rembourser l’argent perçu », a indiqué Olukayode Pitan, directeur général de BOI.

Chamberline Moko