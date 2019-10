Côte d’Ivoire : rapport d’activité de la BICICI au premier semestre de l’exercice 2019

(BICICI) - L’activité bancaire au 1er semestre 2019 est marquée par une concurrence de plus en plus exacerbée ayant notamment pour conséquence l’érosion des marges des banques.

Les encours de crédits à l’économie augmentent de 0,4%. Les encours de ressources augmentent pour leur part de 15,4%.

Dans ce contexte, le Produit Net Bancaire (PNB) à fin juin 2019 s’établit à 24 887 MFCFA, en amélioration de 2,6% par rapport à juin 2018. Il est notamment marqué par des revenus en hausse sur les crédits à court terme et sur les activités de Change-Trésorerie.

Les frais de gestion s’élèvent pour leur part à 16 971 MFCFA, en baisse de 2,4% par rapport à juin 2018.

Le Résultat Brut d’exploitation (RBE) ressort en conséquence bénéficiaire de 7 916 MFCFA, en augmentation de 15,3% sur la période de référence ; avec un coefficient d’exploitation de 68,2% contre 71,7% à fin juin 2018.

Le coût du risque se chiffre à -5 182 MFCFA, en lien avec des efforts additionnels de provisionnement sur quelques dossiers difficiles, notamment dans les filières cacao et anacarde.

Le Résultat Net bénéficiaire s’inscrit à 2 201 MFCFA à fin juin 2019, soit une baisse de 48% comparé à juin 2018.

Perspectives

Les perspectives d’activités envisagées sur le second semestre 2019 devraient permettre de retrouver une progression plus significative de nos revenus et conduire à un Résultat Brut d’Exploitation (RBE) en amélioration par rapport à l’exercice précédent.

Parallèlement, les efforts de rationalisation des frais de gestion seront poursuivis sur l’ensemble de l’exercice en vue de créer un effet de ciseau favorable au Résultat Brut d’Exploitation (RBE).

La performance finale pour l’année 2019 pourrait cependant être impactée par des efforts additionnels de provisionnement en fonction de l’évolution de quelques dossiers difficiles, en lien avec la réglementation et la politique de prudence habituellement observée par la banque.

La Direction Générale

NB : Le rapport des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations publiées est disponible au siège de la société.