La banque indienne Bank of Baroda veut se séparer de sa filiale ghanéenne pour se recentrer sur ses agences les plus rentables

(Agence Ecofin) - L’établissement bancaire indien Bank of Baroda envisagerait céder deux de ses filiales, l’une au Ghana et l’autre à Trinité et Tobago. Selon des médias indiens qui donnent l’information, cette mesure vise à permettre à la banque de se recentrer sur ses filiales les plus rentables à l’international.

« Certaines filiales ne fonctionnent pas comme prévu. Par conséquent nous avons décidé de sortir. Contrairement à l’Ouganda et au Kenya, les filiales au Ghana et à Trinité et Tobago ne sont pas au cœur de nos activités », a affirmé un responsable de la banque indienne.

Rappelons que c’est en février 2008 que Bank of Baroda a lancé les activités de sa filiale au Ghana. Dans ses états financiers pour la période clôturée au 30 juin 2018, le revenu net d’intérêt de Bank of Baroda Ghana s’est établi à 19,1 millions de cédis ghanéens contre 20,4 millions de Cédis ghanéens affichés à fin juin 2017 (1000 cedis = 208$ ).

Chamberline Moko