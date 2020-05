Cofina, leader africain de la mésofinance, signe avec Proparco un partenariat pour soutenir les PME ivoiriennes et sénégalaises

(COFINA ) - Le Groupe COFINA annonce la signature d’un partenariat avec Proparco, filiale du groupe Agence Française de Développement (AFD), d’un montant total de 10 millions d’euros. Ce montant est dédié au financement des clients des filiales de Cofina en Côte d'Ivoire (5 millions d'euros) et au Sénégal (5 millions d’euros).

Ce nouveau partenariat avec une prestigieuse institution de financement du développement témoigne de la position de Cofina comme canal privilégié pour financer les TPE, PME et Entrepreneurs. En ciblant le « missing middle » des écosystèmes africains, Cofina touche un large éventail d’entrepreneurs d'entrepreneurs qui ne constituent pas le coeur de cible de clientèle des instituts de microfinance ou des banques traditionnelles.

Présent dans 7 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale, Cofina est un acteur clé du financement de l'entrepreneuriat avec plus de 85 000 projets d’entreprises financés. Ce partenariat avec Proparco devrait permettre de financer au moins 1000 entrepreneurs dans chacun des deux pays, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Alors que de nombreux entrepreneurs vont faire face à des difficultés de trésorerie et à des complications pour accéder au crédit dans les prochains mois, il est important que les institutions financières soient en mesure de leur fournir des liquidités.

En cette période de crise économique liée au Covid-19, le Groupe Cofina est un partenaire privilégié des bailleurs internationaux comme Proparco mais également de la banque néerlandaise de développement FMO dans le cadre de leurs objectifs de soutien à l’émergence du secteur privé africain.

« Malgré la crise que nous traversons, ce nouveau partenariat témoigne de la confiance des acteurs financiers internationaux dans le Groupe Cofina, déclare Jean-Luc Konan, Président-Directeur Général de l’institution. C’est la confirmation de la place de leader de Cofina dans la mésofinance africaine, nous plaçant comme une institution financière ayant un fort impact sur l’économie réelle ».

De son côté, la Directrice Régionale de Proparco, Fatoumata Sissoko-Sy a rappelé « Cet engagement auprès de nos partenaires prend une signification particulière dans la crise actuelle et soutenir un acteur clé de la mésofinance est une priorité pour Proparco car ce prêt permettra à Cofina de renforcer son soutien aux économies ivoirienne et sénégalaise pendant cette période difficile et aidera les entreprises à traverser cette crise ».

À propos de Proparco

Filiale du groupe AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation... Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique. Plus d’informations : www.proparco.fr et @Proparco

À propos du Groupe Cofina

Fondé en 2013, le Groupe COFINA est la première institution financière africaine dédiée à la mésofinance, le « chaînon manquant » entre la microfinance et la banque traditionnelle qui offre la possibilité pour les PME africaines (90 % des sociétés privées du continent) d’accéder plus facilement au crédit. Présent dans sept pays d’Afrique (Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Mali, Sénégal) et avec un bureau de représentation à Paris dédié à la diaspora, COFINA a déjà financé plus de 85 000 projets d’entreprise dont 48% portés par des femmes entrepreneures. COFINA a su s’imposer ces dernières années comme la référence en matière de financement des petites et moyennes entreprises en Afrique de l’Ouest et Centrale. COFINA s’est donné pour défi de réduire la fracture financière dont est victime une importante partie de la nouvelle classe moyenne africaine. Fort de plus de 1 300 collaborateurs, COFINA gère un portefeuille de plus de 175 000 clients et 85 000 projets d’entreprise financés, répartis sur ses sept pays. Au 31 Décembre 2019, l’institution affiche un total bilan de 212 milliards de francs CFA. Pour en savoir plus : www.groupecofina.com