Barclays Bank of Kenya réalise un bénéfice net en hausse de 17,7% en 2018, à 74 millions $

(Agence Ecofin) - Barclays Bank of Kenya, la filiale kényane du groupe sud-africain Absa Bank (ex-Barclays Africa), a annoncé, dans un communiqué rendu public le 19 mars, un bénéfice net de 7,41 milliards de shillings (74 millions de dollars) en 2018, en hausse de 17% par rapport à 2017.

La banque a également indiqué que les dépôts de la clientèle ont atteint 207,4 milliards de shillings, durant l’année écoulée, tandis que les prêts servis à la clientèle ont enregistré une progression de 5% pour s’établir à 177,35 milliards de shillings. Le total des actifs de l’établissement est, quant à lui, passé de 271,77 milliards de shillings au 31 décembre 2017 à 325 milliards, à fin 2018.

Présente au Kenya depuis plus d'un siècle, Barclays Bank of Kenya est actuellement la quatrième plus grande banque du pays en termes d'actifs.

