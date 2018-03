Performances 2017 en trompe l’oeil, pour la filiale francophone la plus dynamique du groupe nigérian UBA

(Agence Ecofin) - Le moins qu’on puisse dire, c’est que la filiale au Cameroun, la plus dynamique dans les pays francophones, du groupe bancaire nigérian United Bank for Africa s’est montrée agressive tout au long de l’année 2017. Selon des données disponibles sur ses performances financières de cet exercice, son produit d’exploitation bancaire (l’équivalent de son chiffres d’affaires ou des revenus) s’est élevé à près de 26 milliards de FCFA (17,7 milliards de Nairas).

Cela représente une hausse spectaculaire de 102,5%, en comparaison à celui de l’année 2017, qui était de seulement 13,4 milliards de FCFA. Cette performance n’a pas été expliquée, mais elle est sous-tendue par la hausse de 13 milliards de FCFA des crédits accordés aux clients.

Il y a aussi les engagements supplémentaires de 33 milliards de FCFA, sur les titres émis sur le marché des capitaux, généralement des titres publics, et dont la rémunération connait des exemptions de taxe. Mais pour une raison qui n’est pas précisée, les charges d’exploitation de la filiale camerounaise ont été les plus importantes des 10 filiales francophones du groupe, se hissant à près de 17,8 milliards de FCFA (11,7 milliards de nairas).

Ainsi, le poids des charges et autres dépenses non fiscales, ou celles liées aux dépréciations, s’est alourdi. En 2017, 66,7% des revenus de la banque ont été dépensés dans l’exploitation, contre seulement 56,4% en 2016. Dans ce contexte la marge d’exploitation bancaire a été proche des 6 milliards de CFA et le bénéfice net est estimé à 3 milliards de FCFA. Dans les deux cas, il s’agit presque du double de ce qui a été réalisé en 2016.

Mais une lecture verticale et croisée permettent d’avoir une autre appréciation de cette performance finale. Le ratio de marge net qui évalue le poids du bénéfice réalisé sur les revenus, est de seulement 12% pour le Cameroun, contre 30% pour le Sénégal, le pays francophone qui a le plus contribué aux bénéfices nets du groupe nigérian, et 40% au Tchad, où l’économie connait certains défis.

Aussi, le Cameroun est la filiale francophone qui a connu le plus de dépréciations des actifs financiers, estimées à 2,8 milliards de FCFA. Dans ce contexte, UBA Cameroun a vu ses réserves de cash reculer, en passant d’environ 62 milliards de FCFA à seulement 59,4 milliards de FCFA environ.

L’un des objectifs de la banque est désormais d’adresser cette question relative à ses charges. Mais UBA Cameroun veut aussi accroître ses revenus et a pour cela lancé de nouveaux produits financiers digitaux et, plus récemment, a obtenu une licence d’émission de monnaie électronique. Un service qui manquait à son portefeuille.

Idriss Linge