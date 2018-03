L'introduction en bourse de MTN Ghana est évaluée à près de 788 millions $, 10 fois le montant de la plus importante IPO réalisée dans ce pays

(Agence Ecofin) - Le groupe de télécommunication sud-africain MTN avait beau dire que son intention d'offrir 35% du capital de sa filiale ghanéenne sur le marché financier local (Ghana Stock Exchange) ne visait pas forcément de mobiliser de l'argent, mais d'avantage de se conformer au changement de règlementation, l'intérêt des investisseurs pour ce projet en a décidé autrement.

L'opération qui attend encore l'approbation du régulateur ghanéen des marchés financiers (Securities and Exchange Commission) fait déjà l'objet de grosse spéculation, qui selon des sources proches du processus, ont poussé les dirigeants de MTN Ghana a revoir la valeur attendue de l'opération à 3,4 milliards de cédis (devise du Ghana), soit environ 788 millions $.

Si ce montant se confirme, cela représentera 10 fois le montant le plus élevé mobilisé par une entreprise via une ouverture de capital sur le Ghana Stock Exchange, c'était à la fin 2016, lorsque Agricultural Development Bank a mobilisé 326 millions de cédis ghanéens.

L'ouverture de MTN Ghana attire bien au delà des frontière de ce pays. Des analystes cités par Bloomberg, estiment en effet, que plusieurs fonds d'investissement ciblant l'Afrique sont en rang de position, pour venir tirer avantage de cette entreprise qui évolue aux premières lignes sur son marché avec une part de 55%, et dégage une rentabilité certaine.

Mais les investisseurs internationaux devront toutefois surveiller l'évolution du taux de change dans le pays. MTN Ghana a terminé sur un solide résultat d'exploitation (bénéfice avant impôt et amortissement) de près de 1,5 milliard de Cédis Ghanéens (352 millions $). C'est une hausse de 19% au taux de change entre le Cédi et le dollar en 2016. Mais pour la valeur de change de la fin décembre 2017, on observe un repli de 0,9%.

Idriss Linge