Afreximbank va céder des actions sur le Nigerian Stock Exchange et deux autres bourses africaines

(Agence Ecofin) - La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) envisage de céder des actions sur trois bourses africaines, dont le Nigerian Stock Exchange, pour consolider son portefeuille de prêts et élargir la base de ses actionnaires, rapporte l’agence Bloomberg ce mercredi 28 février, citant des sources proches du dossier.

L’institution multilatérale dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain a déjà entamé des pourparlers avec les régulateurs du marché financier nigérian pour émettre des certificats de dépôt et lever ainsi 200 millions de dollars au troisième trimestre 2018. Elle devrait dans ce cadre, coter 67 millions de certificats de dépôt négociables sur la Bourse de Lagos.

Afreximbank examine par ailleurs, les modalités de cession d’actions sur deux autres bourses africaines. La banque basée au Caire, a décaissé 3,2 milliards de dollars de prêts à des entreprises nigérianes en 2017. «A l’heure où l’économie nigériane est en train de remonter la pente, des fonds sont nécessaires pour exploiter les opportunités.», a précisé une source bien informée au sein de la banque à Bloomberg, révélant qu’Afreximbank mène des discussions avec la Banque nigériane d'import-export sur un programme commun visant à accroître les exportations non pétrolières du pays.

Lire aussi:

20/02/2018 - Afreximbank investira 1,5 milliard $ en Mauritanie

14/12/2017 - Zimbabwe : Afreximbank promet une bouée de sauvetage de 1,5 milliard $ au nouveau gouvernement

15/11/2017 - Cap-Vert : Afreximbank ouvre une ligne de crédit de 582 millions $ pour soutenir le secteur privé