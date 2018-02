Sao Tomé-et-Principe: lancement d’un appel d’offres pour la cession d’une banque en situation de «pré-faillite»

(Agence Ecofin) - La Banque centrale de Sao Tomé-et-Principe a annoncé, dans un communiqué publié le 26 février, le lancement d’un appel d’offres pour la cession totale ou partielle de Banco Privado de São Tomé e Príncipe (BPSTP), un établissement de crédit au bord de la faillite.

«Un appel d’offres public pour la vente partielle ou totale d'actifs, de passifs et d'actifs hors bilan de Banco Privado de São Tomé e Príncipe est ouvert dans le but de préserver la stabilité du système financier et de sauvegarder les intérêts des déposants», précise le même communiqué, indiquant que les offres de rachat doivent être soumises à la Banque centrale dans un délai maximum de 30 jours.

Le lancement de l'appel d'offres intervient deux semaines après la prise de contrôle temporaire de Banco Privado de São Tomé e Príncipe par la Banque Centrale dans le but de «sauvegarder les intérêts des clients et d’assurer la stabilité du système financier national».

Le régulateur du système financier santoméen a rappelé dans son communiqué que «la situation de pré-faillite dans laquelle se trouve la banque s’explique essentiellement par des faiblesses significatives dans la gestion et la diversification de son actionnariat», ainsi que par «la succession de cinq exercices déficitaires».

Outre Banco Privado de São Tomé e Príncipe, sept banques commerciales privées opèrent à Sao Tomé-et-Principe, en l’occurrence Afriland First Bank, Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, BGFI-Bank, Ecobank, Island Bank, National Investment Bank et Energy Bank.

