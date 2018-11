Nigeria : Guaranty Trust Bank intègre une large offre culturelle dans sa stratégie numérique « axée sur le client »

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire nigérian Guaranty Trust Bank (GT Bank) a procédé au lancement de sa plateforme mobile Habari qui offre en téléchargement de la musique locale et étrangère, des films, des vidéos et donne la possibilité aux Nigérians d’effectuer des achats de biens et services en ligne auprès de 10 000 entreprises locales.

« En réinventant le rôle de la banque et en favorisant l'innovation, nous avons construit une plate-forme qui concerne nos clients et leur apporte ce dont ils ont besoin. Habari c'est le début de notre cheminement vers la construction d'une plate-forme qui connecte nos clients à tout ce dont ils ont besoin et qui continue d'évoluer avec leur style de vie », a affirmé Segun Agbaje, directeur général de Guaranty Trust Bank plc.

En octobre dernier, les responsables de la banque affirmaient que la GT Bank Nigeria allait poursuivre sa stratégie numérique axée sur le client. Pour le troisième trimestre clôturé en fin septembre 2018, le bénéfice avant impôts réalisé par GT Bank Nigeria s’est hissé à 164,2 milliards de Nairas, soit une croissance de 9,5% par rapport à 2017.

Notons que GTB est la banque la plus rentable du Nigéria au terme du premier semestre 2018, cela en raison de sa grande diversification.

Chamberline Moko