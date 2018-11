Huit banques désignées pour arranger l'offre publique initiale de la filiale africaine du groupe indien Airtel

(Agence Ecofin) - Huit banques internationales ont été désignées comme arrangeurs de l'offre publique initiale d'Airtel Africa, la holding qui concentre les activités africaines du groupe de télécommunication Barthi Airtel basé en Inde, et qui est contrôlée à 64% par les entreprises Barthi et 36% par Singapore Telecommunications.

Il s'agit de JP. Morgan, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Absa Group Ltd, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Goldman Sachs International et Standard Bank Group. L'annonce vient confirmer le maintien de l'introduction sur une bourse internationale d'Airtel Africa.

Elle survient quelques semaines après qu'ait été effectué avec un certain succès, un placement privé qui a permis à l’entreprise de mobiliser 1,25 milliard $. Elle se lance dans cette opération avec de solides arguments, même si ce sera la première IPO majeure d’une entreprise africaine depuis le début du second semestre.

Pour les six premiers mois de son années 2018/2019 s'achevant en fin septembre, le chiffre d'affaire de l'entreprise s'est hissé à 1,5 milliard $. Le bénéfice net lui a bondi à 585 millions $, en hausse de 28%. Dans ces conditions, le résultat net s'est soldé sur une note positive à 207 millions $, après une perte de 79 millions $ concédée sur la même période en 2017.

Idriss Linge