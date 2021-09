Oragroup annonce une forte progression de son résultat net pour le 1er semestre 2021

( ORAGROUP ) - La publication du rapport d’activité du 1er semestre 2021 du groupe bancaire panafricain Oragroup confirme l’élan positif dans lequel le groupe s’inscrit depuis plusieurs années. Oragroup affiche ainsi des performances remarquables pour les six premiers mois de l’année avec un résultat de 9 597 milliards FCFA, soit une progression de 581% par rapport à la même période l’année dernière, dans un contexte où les effets de la pandémie de la Covid-19 continuent de se faire sentir sur les plans économique et social.

Les six premiers mois de l’exercice 2021 se sont soldés par une taille de bilan de 3 489 milliards FCFA en hausse de 7% comparée au 31 décembre 2020 ; ils démontrent que la réalisation des objectifs fixés par le groupe s’est poursuivie.

Oragroup poursuit également sa stratégie de soutien continu à l’économie de ses pays de présence avec des engagements nouveaux de plus de 114 milliards FCFA sur le premier semestre 2021 contre 56 milliards sur la même période en 2020.

Lancée au second semestre 2019, la deuxième phase du projet Digital Financial Services (DFS) d’Oragroup se poursuit par l’offre à sa clientèle des produits innovants adaptés à leurs besoins et par la contribution de manière positive à la transformation digitale des économies des différents pays où le groupe est actif. Aussi, Oragroup terminera d’ici la fin de l’année 2021 la phase de mise en production de sa plateforme omnicanal KEAZ, qui est actuellement déployée dans 11 pays sur 12.

Au 30 juin 2021, Oragroup affiche au total un produit net bancaire de 85 827 milliards de FCFA, soit une variation positive de 22% entre 2020 et 2021. Les dépôts de la clientèle de l’ensemble du réseau Orabank s’élèvent à 2 455 milliards de francs CFA, et les crédits nets à la clientèle à 1 686 milliards de francs CFAsoit des hausses respectives de 57% et 31% par rapport à la même période l’année dernière.

Malgré la pandémie à la Covid-19 qui sévit encore sur le continent africain, les équipes d’Oragroup poursuivent leurs efforts en termes de performances et participent au retour de la croissance dans les pays où le groupe est présent.

« Ces six premiers mois de l’année 2021 confirment les orientations de notre plan stratégique 2021-2025, dans le contexte d’une crise sanitaire qui persiste en Afrique subsaharienne, avec des activités qui poursuivent la tendance haussière enclenchée dans le courant de l’année précédente. Ce 1er semestre 2021 marque aussi la poursuite de la deuxième phase du projet Digital Financial Services ainsi que la finalisation de notre plateforme KEAZ dans plusieurs pays du continent. À travers le développement de nos activités, nous souhaitons continuer d’accompagner les populations africaines vers le retour de la croissance. » a déclaré Ferdinand Ngon Kemoum, Administrateur Directeur Général d’Oragroup.

À propos d’Oragroup

Oragroup est présent dans 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 166 agences bancaires et 2 092 collaborateurs, Oragroup propose à plus de 500 000 clients (grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité. Œuvrant à l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se concentre sur des segments de population jusque-là délaissés. Cet engagement se traduit dans sa démarche RSE qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de la transition énergétique, du management des risques environnementaux et sociaux, et du bien-être du public et de ses employés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.orabank.net et notre reporting intégré sur https://reporting.orabank.net/ mais aussi sur LinkedIn, @Groupe Orabank on Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Découvrez également KEAZ, la nouvelle plateforme digitale du groupe Orabank.