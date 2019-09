Afrique du Sud : solides performances boursières des banques cotées, malgré une gronde latente chez les travailleurs du secteur

(Agence Ecofin) - L'indice qui regroupe les 6 banques cotées sur le Johannesburg Stock Exchange, le plus ancien des deux marchés financiers sud-africains, a affiché une solide progression de 2,5% le 26 septembre 2019, signalant un sentiment positif des investisseurs. Le groupe Standard Bank est celui qui a le plus progressé (+3,2%) et Absa Bank est la seule banque à avoir reculé (-2,2%).

Cette performance des banques survient alors que la colère et des appels à la grève grandissent parmi les employés du secteur bancaire. Les investisseurs ont favorablement accueilli la décision du Tribunal du travail de Johannesburg interdisant une paralysie du secteur bancaire. La décision judiciaire a également interdit le débrayage que prévoit le syndicat des travailleurs de banques, le 7 octobre prochain.

La situation est assez complexe dans le secteur. Le marché local sud-africain est devenu mature et les niches de croissance sont assez étroites.

Dans le même temps, les banques commerciales classiques font face à une féroce concurrence des banques entièrement digitales et se sont donc engagées dans un processus visant à relever ce défi. Plusieurs d'entre elles parlent d'une réorganisation des personnels et de leurs profils d'emplois.

Idriss Linge