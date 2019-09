Togo : le gouvernement lance un appel pour la présélection des potentiels repreneurs de l’UTB et de la BTCI

(Agence Ecofin) - Un pas en avant. Le gouvernement togolais met le pied à l’étrier dans le processus de privatisations des deux dernières banques qu’il contrôle, en ligne avec sa stratégie visant à se désengager du secteur bancaire.

Attendu depuis septembre 2018, Lomé passe enfin à la vitesse supérieure. Les autorités togolaises vont procéder à la présélection d’investisseurs pour les privatisations des deux banques.

Dans un document parvenu à Togo First (téléchager ici), l’exécutif togolais annonce «un appel à pré-qualification aux investisseurs pouvant être intéressés (les « soumissionnaires ») pour leur participation aux processus de pré-qualification de soumissionnaires dans le cadre de la privatisation de la BTCI et/ou de l’UTB. »

Concrètement, le gouvernement togolais recherche, des « investisseurs stratégiques disposant de solides compétences bancaires et financières » à qui « céder ses participations et/ou ouvrir la majorité du capital » de ces deux institutions.

« La sélection des soumissionnaires s’effectuera en deux étapes par le biais d’un processus d’appel d’offres. Les soumissionnaires sont donc invités, en premier lieu, à se pré-qualifier afin de participer aux processus d’appel d’offres finaux. Seuls les soumissionnaires pré-qualifiés pourront participer à cette deuxième étape», détaille le ministère de l’économie et des finances.

Les candidatures sont attendus jusqu’au 22 novembre 2019.

La BTCI et l‘UTB, avec des totaux de bilan de 198 milliards de FCFA et de 281 milliards de FCFA respectivement, au 31 décembre 2018, sont parmi les cinq banques les plus importantes du système bancaire togolais. En 2017, tandis que la première dégageait un bénéfice avoisinant les 20 milliards de FCFA, l’UTB avait touché le fond avec une perte équivalente.