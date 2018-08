Ghana: Energy Commercial Bank va s’introduire en bourse pour se conformer au seuil de capital minimum

(Agence Ecofin) - La banque ghanéenne Energy Commercial Bank s’apprête à lever des fonds sur le Ghana Stock Exchange pour se conformer au nouveau seuil de capital minimum fixé par la Banque centrale.

Selon des sources citées par le site d’information African Markets, le prospectus d’introduction en bourse de la banque détenue par Jimoh Ibrahim est actuellement en cours d’approbation par la la Securities and Exchange Commission (SEC) ghanéenne. Energy Commercial Bank vise une levée de fonds de plus de 60 millions de dollars sur la Bourse d’Accra, en transférant plus de 50% de ses actions à des investisseurs institutionnels et individuels ghanéens. L’objectif est de se conformer au nouveau seuil de capital minimum défini par la Banque centrale ghanéenne.

Fin 2017, Bank of Ghana (BoG) avait donné un délai d’un an aux banques commerciales actives dans le pays pour porter leur capital de 120 millions à 400 millions de cedis (environ 84 millions de dollars). Le régulateur du système bancaire ghanéen avait proposé aux banques n’ayant pas encore atteint ce capital exigé, de fusionner entres-elles, de se recapitaliser ou encore de trouver de nouveaux actionnaires. Selon une étude du groupe bancaire panafricain Ecobank, seules 12 banques sur les 34 opérant au Ghana sont certaines de répondre à la nouvelle exigence de capital minimum.

