Ghana : Société Générale plombée par une baisse de revenus et une progression des pertes au cours du premier semestre 2018

(Agence Ecofin) - La filiale au Ghana du groupe français Société Générale a connu un premier semestre 2018 positif mais moins vigoureux. Son bénéfice net par action de la période a été de 0,15 Cedis (monnaie ghanéenne) contre 0,24 Cedis pour la même période en 2017.

Ce niveau de marge nette par action est la conséquence d'un repli du résultat net des six premiers mois s'achevant à fin juin 2018. Société Générale Ghana a déclaré un bénéfice net ajusté des éléments exceptionnels, de 31,5 millions de Cedis (6,7 millions $), en baisse de 38,35%.

L'activité a pourtant été solide, soutenue par une hausse des revenus d'intérêts (à 132 millions de Cédis) et des revenus des frais et commission (34 millions Cedis), portant le cumul pour les deux segments à 164 millions de Cedis, supérieur de plus de 20 millions, comparé à celui du premier semestre 2017.

Une baisse des revenus des investissements sur les instruments financiers (6,2 millions contre 25 millions de cedis), la hausse des provisions pour perte sur actifs financiers d'environ 10 millions de cédis et la hausse des amortissements, ont considérablement réduit le bénéfice avant impôt, qui s’est positionné à 50 millions de Cedis, contre 72 millions de Cedis en 2017.

La banque devra aussi suivre l'évolution de son portefeuille de crédits à la clientèle. Le poids de l'encours global des prêts accordés a atteint 51,2% de ses actifs. Il était de seulement 46,15% au terme du premier semestre 2017. Par ailleurs, la banque affiche désormais des fonds propres des actionnaires en hausse. Seulement, cette hausse est le fait d'une revalorisation exceptionnelle des réserves

Idriss Linge