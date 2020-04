NSIA Banque CI présente son exercice clos au 31/12/2019 et annonce un résultat net de près de 14 milliards FCFA, en progression de 12%

(NSIA ) - NSIA Banque CI réalise un résultat net après impôt bénéficiaire de près de 14 milliards FCFA, en croissance de 12% comparativement à l’exercice 2018. Les résultats affichés traduisent une meilleure maitrise des risques et permettent une croissance de 10% du bilan.

A la clôture de l’exercice 2019, NSIA Banque CI affiche des indicateurs de performance en forte progression. Malgré un recul de 7% de son Produit Net Bancaire (PNB) et une légère hausse de 1% des frais généraux, NSIA Banque CI annonce un résultat après impôt bénéficiaire de 13,6 milliards FCFA en décembre 2019 contre 12,2 milliards FCFA en décembre 2018, soit une progression de 12%.

Au terme de l’exercice 2019, le bilan de NSIA Banque CI se consolide de 10% et passe de 1 084 milliards FCFA en 2018 à 1 194 milliards FCFA en 2019. Cette croissance du bilan est consécutive à la forte progression des crédits nets accordés à la clientèle (810 milliards FCFA, soit +10%), des dépôts de la clientèle (754 milliards FCFA, soit +5%), du portefeuille des titres (42 milliards FCFA, soit +19%) et des capitaux propres (97,2 milliards FCFA, soit +10%). À la clôture de l'exercice 2019, NSIA Banque CI demeure dans le top 5 du marché bancaire ivoirien grâce à une progression des encours nets de crédits à la clientèle et des ressources clientèle.

Cette croissance est portée par la maîtrise du risque de crédit au cours de l’exercice 2019. Le coût net du risque s’améliore et passe de 10,4 milliards FCFA en 2018 à 4,7 milliards FCFA en 2019, soit une basse remarquable de 55%.

« Ces bons indicateurs de performance, confortent notre stratégie de développement axée autour de l’amélioration de la maitrise des risques couplée à une organisation interne destinée à offrir un meilleur accompagnement à nos clients. Nous nous félicitons des résultats que nos efforts ont produits. L’augmentation des crédits et des dépôts démontrent la confiance accordée par notre clientèle », a déclaré Léonce Yacé, Directeur Général de NSIA Banque CI.

Ce début d’année 2020 est marqué par les incertitudes liées à la pandémie à Covid-19. En riposte à ce choc inattendu, NSIA Banque CI a déclenché son plan de continuité d’activité afin de maintenir son niveau de service et d’être au côté de sa clientèle face à cette situation. Le 23 mars 2020, un comité de crise a été mis en place au sein du Conseil d’Administration avec pour mission de suivre l’évolution du niveau d’exploitation et l’évolution de la situation des salariés de la Banque. Le Régulateur a édicté une série de mesures visant à atténuer l’impact de la pandémie sur le système bancaire et à assurer la continuité du financement de l’activité économique dans l’Union. Ces mesures ont pour objectif de garantir la liquidité du marché bancaire et de limiter l’impact sur la qualité du portefeuille.

En dépit de cette situation, NSIA Banque CI entend déployer le nouveau plan stratégique 2020 - 2024 validé par le Conseil d’Administration lors de sa session de décembre 2019. Ce programme ambitieux conduira la Banque vers un nouveau modèle économique. Il vise à la fois l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, l’accélération de la digitalisation, une plus grande orientation client et le renforcement du capital humain, socle de la stratégie de développement. NSIA Banque CI a amorcé cette transformation depuis le début de l’année et maintiendra le cap tout en tenant compte des évolutions macroéconomiques. Les résultats se traduiront à terme par une amélioration de la rentabilité doublée d’une bonne maîtrise des risques.

« L’année 2019 s’est déroulée dans un contexte socio-économique apaisé et les résultats ont été très bons. En 2020, en dépit de la pandémie actuelle de Covid-19, nous poursuivrons nos efforts de développement afin de demeurer présents aux côtés des clients qui nous ont accordé leur confiance. C’est notre mission et le plan stratégique élaboré pour 2020-2024 nous fournira les moyens d’y parvenir », a conclu Janine Kacou Diagou, Directeur Général du Groupe NSIA.