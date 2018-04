Diamond Bank trouve un accord pour céder sa filiale en Grande Bretagne et confirme son recentrage sur le Nigéria

(Agence Ecofin) - Diamond Bank, un groupe bancaire nigérian, a trouvé un accord avec Wyelands Trust, une société financière filiale de GFG Alliance (fondée par l’homme d’affaires et industriel Sanjeev Gupta), pour la cession de la totalité de sa filiale internationale basée à Londres, en Grande Bretagne. Aucun montant n’a été avancé pour la transaction.

La Banque qui est cotée sur le Nigeria Stock Exchange et GFG Alliance se sont engagées à poursuivre rapidement la transaction, sous réserve de l'approbation par la Financial Conduct Authority et de Prudential Regulation Authority, deux instances qui réglementent les activités bancaires au Royaume-Uni.

« Cette cession est conforme à notre objectif visant à rationaliser les ressources sur les opportunités significatives qu’offre le marché de la banque de détail au Nigéria », expliquent les dirigeants de Diamond Bank dans un communiqué confirmant l’opération. La transaction fait d’ailleurs suite à son désengagement de ses activités en Afrique de l'Ouest, qui a été finalisé en novembre 2017.

Si les opportunités sont effectives dans le secteur bancaire nigérian, il n’est pas exclu, que Diamond Bank ait surtout envie de se retirer d’un pays où la régulation bancaire devient assez contraignante, avec le risque d’impacter la structure de son capital qui est consolidé en naira, la monnaie nigériane, qui demeure fragile face à la conjoncture internationale.

Aussi on peut noter qu’au 30 septembre 2017, le revenu net des opérations de change a apporté moins de revenus à 3,4 milliards de nairas, qu’à la même période en 2016 (environs 10 milliards de nairas). Une situation qui a pénalisé la bonne progression du produit d’exploitation bancaire, et qui s’est traduite par un recul du bénéfice des neufs premiers mois de 2017.

Chamberline Moko