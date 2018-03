Le sud-africain HomeChoice International envisage une augmentation de capital de 34,2 millions $

(Agence Ecofin) - HomeChoice International PLC, un fournisseur de services financiers coté sur le Johannesburg Stock Exchange, la principale place boursière d’Afrique du Sud, effectue une tournée de rencontre avec des investisseurs pour son augmentation de capital de 400 millions de rands (34,2 millions $).

Les actionnaires actuels de la société financière que sont GSM (la structure représentant les fondateurs) et Development Partner International, une firme de private equity basé à Londres, en Grande Bretagne, ont accepté de voir leurs participations être diluées au terme de l’opération.

HomeChoice utilisera ses financements pour déployer sa stratégie d’expansion. « Nous avons prévu d’approfondir la gamme de produits de détail et d’élargir l'offre de services financiers que nous proposons à notre clientèle. Parallèlement, nous prévoyons d’optimiser les données fournies par nos clients pour améliorer les ventes », a déclaré Shirley Maltz, PDG du groupe HomeChoice International PLC

En plus de mobiliser de la ressource financière, cette augmentation de capital permettra à l’entreprise d’améliorer son flottant (actions librement négociées en bourse) et sa liquidité sur le Johannesburg Stock Exchange, ce qui devrait l’exposer à générer plus de plus-value. La réaction des investisseurs est à suivre. HomeChoice a réalisé un chiffre d’affaire en progression moyenne de 21% par an depuis 2008.

Chamberline Moko