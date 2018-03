Rwanda: Bank of Kigali réalise un bénéfice avant impôt en hausse de 14% en 2017, à 39,5 millions $

(Agence Ecofin) - La banque rwandaise Bank of Kigali a annoncé un bénéfice avant impôt de 34,2 milliards de francs rwandais (39,5 millions de dollars) en 2017, en hausse de 14% par rapport à 2016.

Cette croissance s’explique essentiellement par la forte progression du portefeuille de prêts de l’établissement coté sur le Rwanda Stock Exchange. «Notre portefeuille de prêts a enregistré une croissance de 22,3% durant l’année écoulée.», a déclaré le directeur financier de la banque, Samuel Nshimiyimana, lors d’une conférence de presse.

Bank of Kigali a également annoncé que son conseil d’administration a approuvé le versement de dividendes d’une valeur globale de 9,3 milliards de francs, soit 13,87 francs par action.

Fondée en 1966, Bank of Kigali dispose d’un réseau de 79 agences et contrôle une compagnie d’assurances. La première banque rwandaise en termes des actifs, détient une part de marché de plus de 32 %.

