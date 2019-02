Kenya : Equity Bank pourrait obtenir un prêt subordonné de 100 millions $ pour renforcer son capital et soutenir des micro-entreprises

(Agence Ecofin) - Equity Bank Kenya, deuxième banque du pays par le volume de ses actifs (4,2 milliards $ au 30 septembre 2018) pourrait obtenir un prêt subordonné d’un montant maximum de 100 millions $ auprès de la Société Financière Internationale. L’institution indique que ce projet de financement devrait au préalable être approuvé par son conseil d’administration.

La ligne de crédit aura une maturité de 7 années. Le taux d’intérêt y associé n’a pas été indiqué. Equity Bank Kenya, la filiale locale d’Equity Group Holdings Plc prévoit de renforcer son capital social, d’accroitre son soutien financier aux micros, petites et moyennes entreprises kényanes et de financer des projets dans le secteur des énergies renouvelables au Kenya.

En plus des ressources financières, la banque commerciale kényane qui dispose d’un réseau de 177 agences dans le pays pourrait aussi bénéficier des services de conseil et d’une assistance dans la mise en place de produits et services dédiés aux PME.

Dans une étude intitulée « 2018 Kenyan Small and Medium Enterprise Finance Survey », la firme Viffa Consult fait savoir que les PME représentent 98 % du total des entreprises au Kenya. Ces dernières contribuent à hauteur de 3 % au PIB du pays et elles participent à la création de 30 % des emplois.

En dehors du Kenya, le groupe bancaire Equity Group Holdings Plc est également présent en Ouganda, au Sud-Soudan, au Rwanda, en Tanzanie et en République démocratique du Congo.

Chamberline Moko