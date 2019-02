A fin septembre 2018, les secteurs productifs de la CEMAC n'avaient reçu qu'un tiers des financements accordés par les banques à l'économie

(Agence Ecofin) - A la fin septembre 2018, les banques commerciales opérant en zone CEMAC avaient accordé moins d'un tiers de leurs crédits aux secteurs productifs de l'économie, que sont le primaire et le secondaire, nous apprend le rapport de politique monétaire de décembre 2018.

A contrario, l'encours des prêts accordés au secteur tertiaire (commerce et service) représentait à la même période plus de 40% du total des crédits fait à l'économie. Cette situation est constatée alors que l'économie de la sous-région sort difficilement de son instabilité économique, et que la diversification de l'économie est revendiquée par tous les Etats membre de cette sous-région.

Une autre preuve de ce faible soutien des banques de la CEMAC aux secteurs productifs, c'est l'évolution des crédits accordés selon leurs maturités (période de remboursement). Les prêts remboursables à court et moyen terme ont tous deux progressé. Dans le même temps, les crédits à long terme dont ont besoin des projets agricoles, miniers ou industriels, ont reculé de 5,9%.

La BEAC n'explique pas particulièrement pourquoi le secteur productif qui est au coeur du processus de diversification est aussi peu soutenu par les banques commerciales. L'explication qui revient souvent dans le secteur bancaire est celle de la disponibilité de ressources majoritairement courtes, pour satisfaire des besoins de prêts qui peuvent être longs.



Des solutions qui tardent à porter des fruits

Il est aussi souvent fait mention de la hausse des coûts du risque pour les banques, eu égard de l'encours global des crédits qu'elles ont accordés, et dont les délais de remboursement sont déjà dépassés. Mais selon des rapports sur la macroéconomie de cette sous-région, on note que ces deux raisons ne sont pas sans limites.

Dans une des récentes notes d’analyse du FMI, il ressort que la monté du volume des créances dites douteuses est plus le fait des Etats et des entités qui lui sont rattachées, qu'en raison des emprunteurs individuels ou entreprises. Aussi la banque centrale de la CEMAC a introduit des innovations pour permettre une meilleure circulation au sein secteur monétaire, mais ces outils sont difficiles à mettre en œuvre.

C'est le cas de produits comme la pension livrée qui permettrait à des banques d'alléger leurs bilan d'un certain volume de créances, contre de la liquidité, ce qui favoriserait une augmentation des crédits à l'économie. Dans le même sens les banques de la zone CEMAC peuvent aussi mettre en place des véhicules spéciaux d'investissement.

A l'évidence, il semble qu'aussi bien dans les banques commerciales qu'au niveau des institutions de régulation du secteur bancaire, il y a une faible maîtrise de ces processus. Or techniquement, le niveau de réserves qu'il faut apporter pour la garantie des risques dans le secteur productif peut être plus lourd (100%) que dans celui du commerce et des services.

La CEMAC peine à véritablement faire décoller ses réserves de change. Ses pays membres demeurent de modestes producteurs pétroliers. Les autres ressources minières ne rapportent pas encore suffisamment pour améliorer l'encours des avoirs extérieurs, ce qui doperait la création monétaire par les banques.

Mais plus encore, la banque centrale ne semble pas avoir une stratégie qui permette de renforcer l'accès du secteur productif au crédits bancaires. Des observateurs de l'économie de la CEMAC lui reprochent de poursuivre avec la recherche de grands équilibres, comme la stabilité extérieure et la limitation de l'inflation. Des objectifs importants, mais qui ne permettent pas de rapidement sortir du cercle vicieux importations et dettes.



Idriss Linge