Nigeria : des banques islamiques invitées à participer à un plan de financement de l’agriculture promu par la banque centrale

(Agence Ecofin) - La banque centrale du Nigeria a modifié son vaste plan de financement des projets agricoles pour intégrer la participation des banques islamiques, a-t-on appris d’un communiqué de l’institution. Le projet global prévoit de mobiliser jusqu’à 200 milliards de nairas (560 millions $ au taux du marché).

Mais pour les banques islamiques dont le mode de finance n’intègre pas des intérêts mais le partage des profits et des pertes, le mécanisme fonctionnera de manière assez différente de celui des banques classiques. Les fonds seront mobilisés dans le cadre d’un emprunt obligataire islamique (Sukuk) dont le montant n’est pas connu.

Les banques qui participent au projet, offriront divers types de financement à des entreprises qualifiées pour bénéficier des fonds du projet. Ces différents financements prendront la forme de l’un ou l’autre produit de finance islamique avec un mode de partage des profits pré-déterminé.

Le Nigéria est le pays d’Afrique subsaharienne qui compte le plus de musulmans et la banque centrale multiplie des actions visant à promouvoir et développer la finance islamique. Les services bancaires islamiques sont offerts parallèlement par Sterling Bank et Stanbic (filiale au Nigéria du sud-africain Standard Bank) et de manière exclusive par Jaiz Bank.

Chamberline Moko