Kenya : Family Bank annonce des fermetures imminentes d’agence afin de réduire ses coûts et améliorer sa rentabilité

(Agence Ecofin) - La banque kényane Family Bank fermera deux de ses agences au cours des deux prochaines semaines et une troisième au cours des six prochains mois. L’objectif est de réduire ses coûts et d’améliorer ses résultats. David Thuku, le directeur général de Family Bank qui donnait cette information, a précisé que les employés des agences fermées seront redéployés.

Cette ultime mesure survient deux mois après le licenciement de 150 employés (décembre 2017) et s’inscrit dans le cadre d’une stratégie qui lui permettra d’économiser environ 36 millions de shillings kényans (354 673 $) au cours de l’année. Il faut dire que Family Bank a subi une perte nette 492,4 millions de shillings (4,7 millions $) au cours du premier semestre 2017, et doit faire face à une hausse du volume de ses créances non performantes.

La banque n’est pas la seule institution financière au Kenya à avoir décidé de la réduction du nombre des agences. En janvier 2017, Bank of Africa Kenya annonçait la fermeture de 12 de ses agences dans le but de se concentrer dans la numérisation de ses services bancaires. En juillet 2017, Standard Chartered Bank Kenya annonçait elle aussi la fermeture de 4 de ses agences.

Chamberline Moko