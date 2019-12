NSIA annonce la signature d’un accord de financement avec l’Agence Française de Développement (AFD)

(NSAI) - NSIA Banque CI a signé un accord de financement d’un montant de 5 milliards de francs CFA (7,5 millions d’euros) avec l’Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre de l’initiative « Choose Africa » en Côte d’Ivoire. Ce programme, initié par l’État français et mis en œuvre par la filiale de l’AFD dédiée au secteur privé – Proparco, a pour objectif d’accompagner le développement des start-ups, des TPE (Très Petites Entreprises) et des PME (Petites et Moyennes Entreprises) en Afrique.

Par la signature de ce projet, NSIA Banque CI prend part au déploiement du programme « Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance (SUNREF) » piloté par l’AFD, qui doit favoriser l’émergence de projets entrepreneuriaux éco-responsables en Côte d’Ivoire. NSIA Banque CI bénéficiera désormais d’une « ligne de crédit verte » afin d’appuyer ses financements en faveur des start-ups et des PME opérant dans le secteur des énergies renouvelables. Cette mise à disposition de prêts de long terme permettra à NSIA Banque CI de soutenir et d’amplifier ses actions en faveur des investissements verts.

Ce partenariat, conclu en marge de la visite officielle du président français S.E.M Emmanuel Macron en Côte d’Ivoire, prévoit également un accompagnement technique réalisé par l’AFD afin de construire et nourrir l’expertise de NSIA Banque CI dans la mise en œuvre de stratégies efficientes sur les plans énergétiques et des ressources naturelles.

« Il est important pour nous d’accompagner la transition écologique en Côte d’Ivoire, et en Afrique de manière plus générale, comme nous avons déjà commencé à le faire via nos financements. Ce sont des actions qui seront renforcées par cette ligne de crédit de long terme. Nous sommes fiers et heureux de figurer parmi les partenaires d’une institution aussi solide que l’Agence Française de Développement, signe de la fiabilité de NSIA Banque CI et de son engagement en faveur d’une économie verte. » a déclaré M. Leonce Yacé, Directeur Général de NSIA Banque CI.

Depuis le lancement de l'initiative « Choose Africa » en novembre 2019, 1 milliard de financements ont été engagés pour financer les start-up, TPE et PME africaines, dont près de 100 millions d'euros en Côte d'Ivoire.

À propos de NSIA Banque CI

Filiale du Groupe panafricain NSIA, présent dans 12 pays et leader en Assurance et Banque, NSIA Banque CI fait partie du pôle bancaire dudit groupe fort de 3 banques et 3 succursales en Afrique de l’Ouest. Cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), elle compte aujourd’hui plus de 80 agences en Côte d’Ivoire, dispose d’un parc de plus de 120 automates, ainsi que d’un bureau de représentation à Paris (France) dédié à la diaspora. Dès lors, elle se positionne comme le partenaire privilégié des Particuliers et des Entreprises. Elle contribue fortement au développement de l’économie ivoirienne par le financement de plusieurs projets ; ce qui lui a valu d’obtenir un second prix d’excellence, celui du « Meilleur établissement du secteur financier », décerné par l’État de Côte d’Ivoire, dans la catégorie « Domaine de la gestion économique et financière ». Elle compte près de 1 000 employés.