Afreximbank obtient 200 millions d’euros de la BEI pour des projets liés au commerce et aux énergies renouvelables en Afrique

(Agence Ecofin) - La banque africaine d’import-export (Afreximbank) a obtenu de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) un prêt de 200 millions d’euros (227,2 millions $). Cet argent, qui sera remboursée sur une période de quinze années, servira à financer des projets liés au commerce et aux énergies renouvelables dans 40 pays africains.

Au moins 25% de ce financement sera investi dans des petites et moyennes entreprises (PME) qui, à travers leurs activités, contribuent à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à limiter la pollution de l’environnement. En plus de renforcer les échanges commerciaux entre l’Afrique et l’Union européenne, la BEI souhaite accroitre ses financements dans le secteur des énergies durables sur le continent.

« En tant que banque de l’Union européenne, nous soutenons des investissements qui créent des opportunités économiques en Afrique et améliorent l’accès à une énergie durable sur le continent. La BEI a un rôle crucial à jouer pour aider à canaliser les capitaux privés vers la transition énergétique. Cela est urgent si nous voulons atteindre l'accord de Paris et les objectifs de développement durable », a fait savoir Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Rappelons que la BEI a récemment annoncé qu’elle accordera 78 millions $ pour financer quatre projets dans les secteurs des télécommunications et celui de l’accès aux soins de santé en Afrique de l’Est.

Chamberline Moko