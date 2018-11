(BANQUE ATLANTIQUE) - La distinction a été remise à M. Abdelmoumen NAJOUA, Directeur Général Adjoint de Banque Atlantique, lors de la cérémonie des « Awards du Financement » qui se tenait en marge de l’édition 2018 du forum « La finance s’engage ».

Organisé sous l’égide du Patronat ivoirien (Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire « CGECI »), cet Award récompense la banque qui appréhende le mieux, les défis et les enjeux du financement des PME locales.

Le prix illustre l’engagement de Banque Atlantique à proposer des solutions sur mesure, compétitives et innovantes aux PME. A travers son soutien continu aux PME, Banque Atlantique se distingue comme un acteur important de l’écosystème entrepreneurial, privilégiant la création de valeur et la promotion de l’entrepreneuriat en tant que moteur de croissance économique. Cette distinction de « Meilleure Banque de Côte d’Ivoire », souligne également la progression remarquable des encours de crédits que Banque Atlantique a octroyé aux PME au cours des trois dernières années et qui dépasseront les 100 milliards FCFA à l’horizon 2018. Une partie significative de cette enveloppe a été allouée au soutien de projets portés par les femmes et les jeunes et qui couvrent les secteurs économiques les plus significatifs.

Au cours du gala de remise des trophées le vendredi 23 novembre 2018, M. Abdelmoumen NAJOUA, a déclaré ceci : « Nous nous félicitons de cette distinction qui conforte le management du groupe dans ses choix de développement et confirme l’engagement de Banque Atlantique à œuvrer pour la consolidation des positions acquises en termes de soutien aux petites et moyennes entreprises. Dotée de moyens significatifs, Banque Atlantique a tissé au fil des années, une relation de confiance avec les entrepreneurs et s’impose désormais comme l’un des principaux partenaires financiers des PME. Cette distinction, décernée par un jury d’experts du monde de la finance est encourageante. Elle témoigne à la fois de la qualité du travail fourni par nos équipes pour la satisfaction de notre clientèle et de la confiance des clients, démontrant la pertinence de notre modèle économique, ».

Banque Atlantique s’est engagée dans un programme de transformation de son organisation, de ses processus métiers et de son outil de production en vue de fournir au marché, des services à forte valeur ajoutée. Plusieurs conventions signées par la banque avec l’Etat et les acteurs privés, visent la promotion du rôle des PME en tant que pierre angulaire de l’édifice économique ivoirien, confirmant les orientations de Banque Atlantique, résolument tournées vers le renforcement de la contribution de ses dernières à l’essor économique que connait le pays.

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché, présent dans les huit pays de l’espace UEMOA :

Banque Atlantique s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantique Asset Management

Assurances : Atlantique Vie et Atlantique Assurance IARD en Côte d’Ivoire, GTA Vie et GTA IARDT au Togo

A propos de la maison mère : le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP)

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top Ten des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde. Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l'inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d'origine. Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée.