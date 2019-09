Afrique du Sud : Capitec Bank donne du sourire à ses investisseurs en annonçant un bon premier semestre 2019

(Agence Ecofin) - Capitec Bank, le spécialiste sud-africain de l'octroi de crédits non assortis de garanties, a publié de solides résultats financiers pour le premier semestre s'achevant fin juin 2019. Dans un contexte économique marqué par un niveau de chômage considéré comme le plus élevé des 11 dernières années en Afrique du Sud et une croissance économique atone, le groupe financier est parvenu à réaliser un bénéfice net en hausse de 20%, en comparaison à celui de la même période en 2018.

Cette performance est en droite ligne avec ce qu'attendait le consensus des investisseurs et analystes des marchés financiers. « Nous sommes chanceux de grandir, d’embaucher en permanence des employés et de ne pas licencier », a déclaré Gerrie Fourie, PDG de Capitec Bank, dans un communiqué. En réalité, la banque doit cette performance à des changements dans sa stratégie initiale.

L'encours des prêts à risque a reculé de 17% sur la période. Mais cela est davantage le fait d'une diversification de la clientèle. Capitec Bank a en effet continué de réduire la part dans son portefeuille, de clients pas suffisamment crédibles. Son encours de prêts a alors progressé de 17% pour atteindre les 4 milliards $ sur la période de référence. Ses crédits non remboursés dus à plus de trois mois ont quant à eux, reculé de 11%.

Sur la Bourse de Johannesburg où est coté l’établissement financier, la valeur de son action affiche une progression de 14,7% depuis le début de l’année en cours. Depuis le premier janvier 2017, la valeur boursière de Capitec Bank a progressé de 83,4% et l’entreprise a distribué à chaque fois, des bénéfices en hausse. De nombreuses autres grandes banques sont entrées sur le marché des prêts risqués, mais l’avance de Capitec se consolide chaque jour.

Idriss Linge