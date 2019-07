Le burkinabé Dramane Cissé est nommé DGA de Banque Atlantique Burkina Faso

(Agence Ecofin) - Le Conseil d’Administration de Banque Atlantique Burkina Faso, filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP), réuni le 17 juillet 2019 a approuvé une nouvelle organisation de la Direction Générale. Dramane CISSE, est nommé Directeur Général Adjoint en charge du développement. Il était auparavant, Directeur de la Trésorerie et ALM d’Atlantic Business International (ABI), la holding subsaharienne du groupe BCP.

Dramane CISSE a acquis une solide expérience de 20 ans, notamment dans le secteur bancaire, à travers des responsabilités exercées dans des domaines spécifiques tels que la Trésorerie, les Opérations, l’Exploitation et les Ressources Humaines.

Dramane CISSE a effectué la majeure partie de sa carrière professionnelle à Banque Atlantique qu’il a intégré en mars 2007, en tant que Directeur de la Trésorerie, fonction qui l’a conduit à occuper divers postes de Direction jusqu’en fin 2016, avant de rejoindre la holding ABI.

Il est diplômé de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Settat (Maroc), de l’Institut Supérieur des Techniques de Banque (CFPB-Paris) et titulaire d’un Master 2 en Commerce International de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (France). Il a débuté sa carrière au Cabinet FIDEXCO en qualité d’Auditeur Financier et Comptable, qu’il a poursuivi comme Trésorier à ECOBANK Burkina Faso puis à la Banque Internationale du Burkina.

A propos de Banque Atlantique

Présente dans les 8 pays de l’espace UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Banque Atlantique s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantique Asset Management

Assurances : Atlantique Vie et Atlantique Assurance IARD en Côte d’Ivoire, GTA Vie et GTA IARDT au Togo

A propos de la maison mère : le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top Ten des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde. Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l'inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d'origine. Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée.