BGFIBank Côte d’Ivoire obtient 10 milliards de FCFA de la BOAD

(BGFIBank) - Ce concours intègre le Programme entrepris par la BOAD et son partenaire allemand la KfW, visant à mettre à la disposition du secteur financier de la zone UEMOA des lignes de crédit au profit des micros, petites et moyennes entreprises.

La ligne de refinancement ainsi obtenue devrait permettre à BGFIBank Côte d’Ivoire de renforcer son accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises et Industries (PME- PMI) locales en finançant leurs investissements, et leur permettant d’accroitre leur productivité, leur compétitivité et leur contribution à la création de richesses et d’emplois dans le pays.

Cette transaction vient renforcer le partenariat existant entre les deux institutions après l’accompagnement (prêt interbancaire) à hauteur de 10 milliards de FCFA réalisé quelques mois plutôt dans les livres de BGFIBank Côte d’Ivoire. Elles amorcent ainsi un nouveau tournant dans leur coopération.

A propos de BGFIBank Côte d’Ivoire

Neuvième filiale bancaire du Groupe BGFIBank, BGFIBank Côte d’Ivoire (CI) a officiellement démarré ses activités le jeudi 5 janvier 2012 après l’obtention, le 23 mai 2011, de l'agrément du Ministère de l’Economie et des Finances pour l’exercice de la profession bancaire en Côte d’Ivoire. Malgré une concurrence bancaire caractérisée par la présence de 30 banques, BGFIBank Côte d’Ivoire affiche une croissance robuste grâce à sa palette élargie de prestations bancaires à sa clientèle d’Institutionnels, PME/PMI, Grandes Entreprises et Particuliers à haut revenus, et se maintient dans le top 10 des banques en Côte d’Ivoire (source : APBEF-CI). Attachée à fournir des produits performants et des prestations de qualité, BGFIBank Côte d’Ivoire est la 1ère banque certifiée en Côte d’Ivoire selon la norme ISO 9001-2015, sur l’entièreté de ses activités depuis 2017.