Kenya : Equity Group annule la distribution d’un dividende de 89 millions $, au titre de l'année 2019

(Agence Ecofin) - Le conseil d’administration d’Equity Group Holdings a décidé d’annuler son projet de versement d’un dividende d’un montant total de 9,5 milliards de shillings kényans (88,6 millions $) à ses actionnaires, au titre de l’exercice 2019.

L’instance de direction du groupe bancaire kényan évoque la nécessité de préserver sa liquidité dans un contexte d’incertitude créé par la propagation de la pandémie de covid-19 et ses potentiels impacts négatifs sur l’économie. A la suite de cette annonce, l’action du groupe était en baisse de 3,04 % ce mardi 26 mai sur le Nairobi Securities Exchange où il est coté.

« Equity Group Holdings a adopté une approche conservatrice qui reconnaît le risque non quantifié et émergent de la pandémie de covid-19 et a choisi de préserver son capital face à l'incertitude qui prévaut. Une solide liquidité nous donne la capacité pour amortir nos activités en ces temps difficiles », a commenté James Mwangi (photo), le directeur général du groupe.

Pour le compte de l’année 2019, le conseil d’administration d’Equity Group Holdings a proposé la distribution d’un dividende de 2,50 shillings kényans par action, après la réalisation d’un bénéfice après impôt en hausse de 14 % à 22,6 milliards de shillings kényans. Cette décision intervient alors que la question du versement ou non de dividendes aux actionnaires des banques n’est pas encore tranchée dans le pays. Si la Banque centrale et l’Autorité de régulation des marchés financiers s’accordent sur le report ou la tenue à distance d’assemblées générales des banques du pays, les deux instances ont des avis divergents sur le paiement des dividendes.

A la suite d’Equity Group, Standard Chartered Bank Kenya a annoncé le report de son Assemblée générale durant laquelle la proposition de versement d’un dividende de 15 shillings kényans par action devrait être approuvée par les membres de son conseil d’administration.

Chamberline Moko